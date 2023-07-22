22 июля, 10:51

Под Курском в ДТП погибли четыре человека

Столкнулись Scania, Toyota Chaser, Isuzu и Mazda

ТАСС, 22 июля. Четыре человека погибли при столкновении четырех автомобилей на трассе М-2 "Крым" в Курской области, сообщила в субботу пресс-служба регионального управления МВД России.

"В результате ДТП погибли четыре человека, находившиеся в автомобиле Toyota", - сообщили в пресс-службе, добавив, что личности погибших устанавливаются.

По данным пресс-службы, в субботу около 10:45 на 481-м км автодороги М-2 "Крым" в Фатежском районе столкнулись автомобили Scania, Toyota Chaser, Isuzu и Mazda. Причины и обстоятельства ДТП выясняются. 

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