В Москве на дереве у штаба ОДКБ обнаружили ящик с надписью "Радий"

Его исследуют специалисты

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Подозрительный ящик с надписью "Радий" обнаружили у здания штаба Организации Договора о коллективной безопасности в Москве, сообщили ТАСС в субботу в экстренных службах.

"На дереве в парке возле штаба ОДКБ на Ленинградском проспекте найден ящик с проводами и надписью "Радий". На место выехали специалисты для его исследования", - сказал собеседник агентства.

ОДКБ была создана в 1992 году. В организацию входят Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.

В новость внесена правка (14:15) - передается с уточнением бэкграунда.