22 июля, 11:23
Военная операция на Украине

В Запорожской области ранения получили корреспондент и оператор "Известий"

Пострадавшим оказывают необходимую помощь, сообщили в редакции телеканала

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Корреспондент и оператор телеканала "Известия" получили ранения в результате обстрела со стороны ВСУ в Запорожской области, пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

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Военная операция на Украине. Онлайн

"Корреспондент "Известий" Роман Польшаков и оператор телеканала Дмитрий Шиков получили ранения, им оказывают медицинскую помощь", - сообщается в Telegram-канале телеканала в субботу.

Уточняется, что у корреспондента обнаружены четыре осколочных ранения, одно из них сквозное. У оператора "Известий" - осколки в мягких тканях и перелом тазобедренных костей.

Также под огнем ВСУ находились журналисты ТАСС, медиагруппы "Россия сегодня" и пресс-службы администрации Запорожской области. Корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев погиб в результате тяжелых ранений.

В новость внесена правка (14:47 мск) - приводится с уточнением названия СМИ в четвертом абзаце, верно - медиагруппы "Россия сегодня". 

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