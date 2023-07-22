Балицкий сообщил о ранении военкора РИА Новости в Запорожье при обстреле со стороны ВСУ

Другой корреспондент погиб в ходе этого обстрела, рассказал врио губернатора региона

МЕЛИТОПОЛЬ, 22 июля. /ТАСС/. Военный корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский получил ранения в Запорожской области во время обстрела со стороны ВС Украины, в ходе которого погиб другой военкор агентства Ростислав Журавлев.

Об этом написал в своем Telegram-канале врио губернатора региона Евгений Балицкий.

"Сегодня в результате обстрела гражданской машины, которая следовала от города Васильевки Запорожской области к селу Владимировка, погиб военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев. Еще один военный корреспондент РИА Новости - Константин Михальчевский - получил ранения разной степени тяжести, сейчас находится в больнице, ему оказывается вся возможная медицинская помощь", - сказано в сообщении.