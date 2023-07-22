22 июля, 11:46

Глава Истры заявила, что вооруженный мужчина психически нездоров

Он приехал в Подмосковье из Сибири

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Мужчина, который с оружием проник в дом в коттеджном поселке Шервуд в Подмосковье, психически нездоров. Об этом в своем Telegram-канале сообщила в субботу глава городского округа Истра Татьяна Витушева.

"По первичной предполагаемой версии оперативных служб, была совершена попытка взлома частного домовладения со стороны леса. Налетчик, одетый в камуфляж и представившийся Вячеславом, действовал в одиночку, вооружен автоматом Калашникова с запасом патронов. Выяснено, что человек является психически нездоровым, приехал в Московскую область из Сибири", - написала Витушева. 

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