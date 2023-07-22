Число погибших после схода оползня на западе Индии возросло до 26

Еще почти 90 человек числятся пропавшими без вести

НЬЮ-ДЕЛИ, 22 июля. /ТАСС/. Число погибших в результате схода оползня в штате Махараштра увеличилось до 26 человек, еще почти 90 числятся пропавшими без вести. Об этом сообщила в субботу местная полиция.

В пятницу сообщалось о 22 погибших.

"Спасатели нашли еще четыре тела, число жертв выросло до 26 человек: это 25 местных жителей и один пожарный", - цитирует местную полицию газета Times of India.

Оползень сошел на десятки домов в деревне в округе Райгад в ночь на четверг. По данным местных властей, полностью разрушены 17 из 48 домов. Из более 200 жителей деревни 86 числятся пропавшими без вести.

Работу спасателей осложняют ливни и сложный рельеф местности.