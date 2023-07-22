22 июля, 12:05
Военная операция на Украине

Раненного при обстреле ВСУ Михальчевского везут в Мелитополь

Как сообщил советник главы Крыма Олег Крючков, после этого корреспондента РИА Новости отправят на лечение на полуостров, если позволит его состояние

МЕЛИТОПОЛЬ, 22 июля. /ТАСС/. Корреспондента РИА Новости Константина Михальчевского, который получил ранения в результате обстрела ВСУ в Запорожской области, транспортируют в Мелитополь, а затем, если позволит состояние, отправят на лечение в Крым. Об этом сообщил ТАСС в субботу советник главы Крыма Олег Крючков.

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"Везут в Мелитополь из Васильевки, по состоянию - отправим в Крым. Говорил с ним. [Ранение] сквозное, нога и осколки. Сразу перевезем, как разрешат. Министр здравоохранения уже связывается с больницей", - сказал он. 

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