После ДТП с автобусом и "Камазом" умер один из пострадавших

Еще четыре человека находятся в больнице

НАЛЬЧИК, 22 июля. /ТАСС/. Четыре человека, пострадавшие в субботу в аварии с участием рейсового автобуса и "Камаза" в Кабардино-Балкарии остаются в больнице, один из них находится в реанимации. Еще один пострадавший умер, сообщается в Telegram-канале Минздрава КБР.

"В настоящее время в Республиканской клинической больнице г. Нальчик остаются четверо пострадавших, поступивших в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего сегодня утром в селении Старый Черек. Один человек находится в реанимации, его состояние медики оценивают как тяжелое. Двое пациентов переведены в травматологическое отделение больницы. Один человек переведен в отделение сочетанной травмы. Его состояние оценивается как стабильно тяжелое", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 10 человек отпущены домой на амбулаторное лечение. Один пострадавший - мужчина 1987 года рождения умер от травм.

22 июля около 08:00 мск на 472-м км ФАД Р-217 "Кавказ" в Урванском районе Кабардино-Балкарии произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса Volvo, следовавшего по маршруту Махачкала - Ростов, под управлением 36-летнего жителя Ростовской области и автомобиля "Камаз", за рулем которого находился 32-летний местный житель.