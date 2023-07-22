В Москве в ящике у штаба ОДКБ оказались радиозонд и погодный датчик

По данным экстренных служб, находка не представляет опасности

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Радиозонд и погодный датчик выявлены в подозрительном ящике с надписью "Радий", который был обнаружен у здания штаба Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Москве. Об этом ТАСС сообщили в субботу в экстренных службах.

"В настоящее время подозрительный ящик вскрыли, внутри обнаружены радиозонд и погодный датчик. Они изъяты и будут направлены на экспертизу", - сказал собеседник агентства. По предварительным данным, опасности находка не представляет.

Ранее в субботу на дереве в парке возле штаба ОДКБ на Ленинградском проспекте был найден ящик с проводами и надписью "Радий". Отмечалось, что на место для проверки выехали специалисты для его исследования.