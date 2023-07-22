В Москве из-за прорыва воды в ТЦ "Времена года" погибло четыре человека

Пострадали девять

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Четыре человека погибли в результате прорыва трубы с горячей водой в торговом центре "Времена года" в Москве, сообщили ТАСС в экстренных службах.

"Внутри ТЦ найдены тела погибших, в общей сложности погибли четыре человека", - сказал собеседник агентства.

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил эту информацию.

В медицинских службах сообщили о девяти пострадавших. "Количество пострадавших выросло до девяти. Это число может вырасти, медики продолжают оказывать помощь", - сказал собеседник агентства.

В экстренных службах также сообщили, что два человека получили ожоги. "Ожоги у двух человек, медики оказывают помощь. Три человека заблокированы, к ним направлены сотрудники МЧС", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что у сотрудницы гипермаркета, расположенного в торговом центре, из-за случившегося произошел сердечный приступ.

Троих пострадавших госпитализировали.

Ранее сообщалось о пяти пострадавших. "Городские службы проводят работы по адресу Кутузовский проспект, 48, с1 (ТЦ "Времена года") по устранению вытекания горячей воды, произошедшего на тепловом оборудовании и сетях, принадлежащих торговому центру.", - сказал собеседник агентства. Он подчеркнул, что все службы городского хозяйства работают на месте аварии.

По данным экстренных служб, ведутся поиски еще одного человека на втором этаже ТЦ. "В настоящее время нет информации о судьбе одного человека, его ищут на втором этаже", - сказал собеседник агентства. По его словам, прорыв произошел на минус первом этаже, в результате вода быстро распространилась по торговому центру.

Собянин сообщил, что городские службы проводят работы на месте аварии, всем пострадавшим оказывается необходимая помощь. "Прорыв трубы с горячей водой стал причиной крупной аварии в торговом центре "Времена года". Есть пострадавшие с ожогами. К большому сожалению, один человек погиб. Мои глубокие соболезнования семье", - написал мэр в своем Telegram-канале.

По его словам причиной происшествия стал прорыв трубы с горячей водой.

"Прорыв произошел на транзитной трубе МОЭК. Авария произошла на первом этаже здания, которое расположено на западе Москвы, в районе Фили-Давыдково, по адресу: Кутузовский проспект, дом 48, стр. 1", - сказал собеседник агентства.

ТАСС запросил о случившемся пресс-службу ПАО "МОЭК". К моменту публикации ответа получить не удалось.

Ранее сообщалось о нескольких десятках пострадавших.