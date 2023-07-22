Во Владивостоке возбудили дело о покушении на убийство после инцидента со стрельбой

В ходе происшествия один человек получил ранение в голову из огнестрельного оружия

ХАБАРОВСК, 22 июля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов во Владивостоке возбудили уголовное дело после инцидента со стрельбой, в ходе которого ранили мужчину. Об этом сообщается в субботу в Telegram-канале следственного управления СК РФ по Приморью.

"По данному факту следственными органами СУ СК РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)", - говорится в сообщении.

В соцсетях распространилось видео, на котором запечатлены две группы людей и звучат выстрелы. По данным следствия, инцидент произошел в ночь на 22 июля на автомобильной дороге Де-Фриз - Патрокл - остров Русский недалеко от улицы Проселочной во Владивостоке. Из огнестрельного оружия был ранен в голову 39-летний мужчина. По данным полиции Приморья, он находится в реанимации.

На месте происшествия проведен осмотр, изъяты гильзы от оружия, допрашиваются свидетели, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Личность подозреваемого установлена, ведется его розыск.