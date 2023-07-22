Хинштейн: вооруженный мужчина в Подмосковье отказался сдаться и собрался идти на Кремль

По словам депутата, спецоперация завершится в самое ближайшее время

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Вооруженный мужчина, который с оружием проник в дом в коттеджном поселке Шервуд в Подмосковье, отказался сдаться, выдвинул политические лозунги и заявил, что с оружием идет на Кремль. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

"Вся территория участка, а также поселка Шервуд оцеплена. На месте работают СОБР и ОМОН подмосковного главка Росгвардии. Попытки убедить Черненко сдаться, в том числе при помощи его матери, - успехом не увенчались. Нет сомнений, что спецоперация завершится в самое ближайшее время", - написал он в Telegram-канале.

Хинштейн также рассказал, что злоумышленник - 35-летний житель Красноярска Вячеслав Черненко. По его словам, в Москву он приехал недавно, адрес коттеджа нашел по объявлению о продаже. "После того как сотрудники ЧОП, охраняющие поселок, вызвали участкового, мужчина открыл стрельбу из автоматического оружия. При этом он начал выдвигать политические лозунги и кричать, что собрал целый арсенал оружия, чтобы идти в поход на Кремль", - рассказал депутат.