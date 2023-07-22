В Бангладеш 17 человек погибли в результате падения автобуса в пруд

Газета Dhaka Tribune также сообщает о 35 пострадавших

НЬЮ-ДЕЛИ, 22 июля. /ТАСС/. По меньшей мере 17 человек погибли, 35 пострадали после того, как пассажирский автобус вылетел с трассы и упал в пруд на юге Бангладеш. Об этом в субботу сообщила газета Dhaka Tribune.

Инцидент произошел в субботу в округе Джалокати около 09:55 местного времени (06:55 мск).

Автобус следовал по маршруту Бхандария - Джалокати. По предварительной версии, в районе населенного пункта Чатраканда водитель автобуса потерял контроль над транспортным средством после того, как у него лопнула шина. В результате автобус опрокинулся и вылетел в пруд, расположенный вдоль дороги.

Тринадцать пассажиров погибли на месте, еще четверо умерли после госпитализации. Среди погибших семеро несовершеннолетних и пять женщин.