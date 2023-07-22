В Ленобласти при обрушении пешеходного моста пострадали четыре человека

Всего на мосту находились 20 человек

ТАСС, 22 июля. Четыре человека пострадали в результате обрушения пешеходного моста в Луге Ленинградской области. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"Деревянный мост обрушился на улице Набережной. Он проходил через сухую канаву на высоте 1,5 м. Четыре человека получили травмы и ушибы", - сказал собеседник агентства.

Всего на мосту находились 20 человек. По предварительным данным, причиной обрушения стал перегруз.

Следственное управление СК России по Ленинградской области проводит доследственную проверку по факту обрушения пешеходного моста в Луге, сообщила в субботу пресс-служба губернатора и правительства области в своем Telegram-канале.

Уточняется, что инцидент произошел около 15:00 22 июля во время проведения фольклорного фестиваля "Ольгины берега". На видео и фотоматериалах, которые присылают очевидцы, деревянно-металлический мост уже лежит сломанным пополам. Информация о пострадавших уточняется.