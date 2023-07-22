Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ДТП с автобусом и "Камазом" в КБР

В аварии пострадали 14 человек, один погиб

ТАСС, 22 июля. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководству управления ведомства по Кабардино-Балкарии возбудить уголовное дело по факту ДТП с автобусом и "Камазом". Об этом в субботу сообщается в Telegram-канале СК России.

"Председатель СК России поручил руководству СУ СК России по Кабардино-Балкарской Республике возбудить уголовное дело и представить доклад. Ход следствия поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении.

По факту аварии региональным следственным управлением СК проводится проверка по ст. 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Около 08:00 22 июля на 472-м км трассы Р-217 "Кавказ" в Урванском районе Кабардино-Балкарии произошло ДТП с участием рейсового автобуса Volvo, следовавшего по маршруту Махачкала - Ростов, и автомобиля "Камаз". В результате аварии пострадали 15 человек, один из которых позже умер.