В Ганновере пятеро пострадали из-за наезда авто на группу людей на автошоу

По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность

БЕРЛИН, 22 июля. /ТАСС/. По крайней мере пять человек пострадали, двое из них получили серьезные травмы в результате наезда автомобиля на группу людей на автошоу на Шютценплац в Ганновере (федеральная земля Нижняя Саксония) на северо-западе Германии. Об этом в субботу сообщило агентство DPA со ссылкой на местную полицию.

По предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность. Автомобиль врезался в толпу людей. Личность предполагаемого водителя автомобиля установлена. На месте происшествия работают полиция и спасательные службы. Пятерых пострадавших на скорой помощи доставили в больницы.