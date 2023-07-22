Глава СК поручил доложить о расследовании посягательства на правоохранителей в Шервуде

Он пытался взять в заложники участкового полиции и сотрудника ЧОП, но те смогли покинуть здание

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов в подмосковном коттеджном поселке Шервуд, сообщила в субботу пресс-служба ведомства.

"Председатель СК России дал поручение и.о. руководителя ГСУ по Московской области Яковлеву Я.А. представить доклад о ходе следствия и установленных обстоятельствах", - говорится в сообщении.

Днем 22 июля неадекватный мужчина с оружием захватил дом в коттеджном поселке Шервуд в Подмосковье. Он пытался взять в заложники участкового полиции и сотрудника ЧОП, но те смогли покинуть дом. После этого мужчина начал стрелять по прибывшим сотрудникам правоохранительных органов.

Глава городского округа Истра Татьяна Витушева уточнила, что мужчина психически нездоров, он вооружен автоматом Калашникова с запасом патронов. Депутат Госдумы Александр Хинштейн добавил, что нападавший - 35-летний житель Красноярска Вячеслав Черненко, с ним ведутся переговоры, но он отказался сдаваться и заявил, что собирается "идти в поход на Кремль".