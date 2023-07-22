Балицкий пообещал оказать помощь родственникам погибшего военкора РИА Новости

Врио губернатора Запорожской области отметил, что медики оказывают помощь двум пострадавшим после обстрела в регионе журналистам МИЦ "Известия" Дмитрию Шикову и Роману Польшакову

МЕЛИТОПОЛЬ, 22 июля. /ТАСС/. Власти Запорожской области окажут всю возможную помощь родственникам погибшего военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева и пострадавшим журналистам, сообщил в субботу в Telegram-канале врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

"Родственникам погибшего Ростислава Журавлева и пострадавшим будет оказана максимальная помощь", - написал он.

Балицкий уточнил, что медики оказывают помощь двум пострадавшим после обстрела в регионе журналистам МИЦ "Известия" Дмитрию Шикову и Роману Польшакову, которые также доставлены в лечебные учреждения с ранениями разной степени тяжести.

Ранее в Минобороны России сообщили, что четыре журналиста "Известий" и РИА Новости получили различные ранения в результате удара ВСУ по Запорожской области с использованием кассетных боеприпасов. Журавлев погиб в ходе эвакуации, состояние остальных стабильное. Как сообщил корреспондент ТАСС, который работает в Запорожской области, на съемке одновременно находились девять журналистов. Они разделились на две группы и работали параллельно. Всего в группе вместе с Журавлевым оказалось пять человек. Вторая группа журналистов нескольких изданий не пострадала.

Также Союз журналистов России (СЖР) готов оказать помощь семье погибшего военкора Журавлева и ходатайствовать о присвоении ему ордена Мужества, сообщил председатель СЖР Владимир Соловьев. Глава Минцифры Максут Шадаев, выразивший соболезнования семье погибшего, также вместе с СЖР намерен ходатайствовать о присвоении погибшему ордена Мужества.