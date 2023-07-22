В Адыгее в ДТП с внедорожником погиб ребенок

Пострадали еще несколько человек

МАЙКОП, 22 июля. /ТАСС/. Ребенок погиб и несколько человек получили травмы из-за съехавшего со склона к набережной парка культуры и отдыха в Майкопе, сообщил в своем Telegram-канале глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов.

"Сегодня днем в столице Адыгеи произошло тяжкое ДТП. Предварительно установлено, что водитель внедорожника, двигаясь по улице Спортивной от улицы Гагарина в сторону городского парка, потерял управление и съехал со склона к набережной городского парка. К сожалению, погиб один ребенок - мальчик 2014 года рождения, еще несколько человек получили травмы различной степени тяжести", - написал он, выражая соболезнования семье погибшего мальчика.

Кумпилов добавил, что посетил в больнице пострадавших, взял на контроль ход их лечения, а также ход расследования ЧП.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе МВД России по Адыгее, около 14:45 мск на перекрестке улиц Спортивная и Гагарина в центре Майкопа произошло столкновение двух автомобилей. После аварии внедорожник продолжил движение, сбил барьерное ограждение в пешеходной зоне городского парка и совершил наезд на девятилетнего ребенка на самокате. Затем автомобиль врезался в дерево и опрокинулся.

"От полученных травм девятилетний мальчик скончался. Водитель внедорожника и два его пассажира, включая ребенка 2016 года рождения, госпитализированы", - добавили в пресс-службе ведомства.