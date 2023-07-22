Что известно о ЧП в торговом центре "Времена года" в Москве

Прорыв трубы с горячей водой произошел в субботу днем в торговом центре "Времена года" в Москве. По последней информации властей, четыре человека погибли.

Общее число пострадавших пока неизвестно - по разным данным, их может быть от нескольких до нескольких десятков. ТАСС собрал основное, что известно о произошедшем.

Обстоятельства ЧП

Трубу с горячей водой прорвало в ТЦ "Времена года", расположенном на Кутузовском проспекте на западе Москвы.

Собеседник агентства в городских службах сообщил, что авария произошла "на тепловом оборудовании и сетях, принадлежащих торговому центру". Позднее эту информацию подтвердили в ПАО "МОЭК".

О возможных причинах прорыва трубы не сообщалось.

Сигнализации об эвакуации из ТЦ не было, сообщил очевидец произошедшего.

Пострадавшие и погибшие

В результате происшествия погибли четыре человека, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Он также отметил, что есть пострадавшие с ожогами, но не уточнил их количество.

Как сообщили в экстренных службах, все погибшие работали в гипермаркете "Глобус гурмэ" и в момент ЧП находились на минус первом этаже.

Общее число пострадавших пока неизвестно. В медицинских службах рассказали ТАСС о девяти, но предупредили, что их количество может возрасти.

По информации экстренных служб, госпитализированы девять человек. Сообщалось, что двое получили ожоги, у одной из сотрудниц расположенного во "Временах года" гипермаркета случился сердечный приступ.

Кроме того, сейчас идут поиски еще одного человека. По предварительным данным, он заблокирован на втором этаже.

Реакция властей