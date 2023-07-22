Что известно о ЧП в торговом центре "Времена года" в Москве

Прорыв трубы с горячей водой произошел в субботу днем в торговом центре "Времена года" в Москве. По последней информации властей, четыре человека погибли.
Общее число пострадавших пока неизвестно - по разным данным, их может быть от нескольких до нескольких десятков. ТАСС собрал основное, что известно о произошедшем.
Обстоятельства ЧП
- Трубу с горячей водой прорвало в ТЦ "Времена года", расположенном на Кутузовском проспекте на западе Москвы.
- Собеседник агентства в городских службах сообщил, что авария произошла "на тепловом оборудовании и сетях, принадлежащих торговому центру". Позднее эту информацию подтвердили в ПАО "МОЭК".
- О возможных причинах прорыва трубы не сообщалось.
- Сигнализации об эвакуации из ТЦ не было, сообщил очевидец произошедшего.
Пострадавшие и погибшие
- В результате происшествия погибли четыре человека, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Он также отметил, что есть пострадавшие с ожогами, но не уточнил их количество.
- Как сообщили в экстренных службах, все погибшие работали в гипермаркете "Глобус гурмэ" и в момент ЧП находились на минус первом этаже.
- Общее число пострадавших пока неизвестно. В медицинских службах рассказали ТАСС о девяти, но предупредили, что их количество может возрасти.
- По информации экстренных служб, госпитализированы девять человек. Сообщалось, что двое получили ожоги, у одной из сотрудниц расположенного во "Временах года" гипермаркета случился сердечный приступ.
- Кроме того, сейчас идут поиски еще одного человека. По предварительным данным, он заблокирован на втором этаже.
Реакция властей
- Все службы города и сотрудники МЧС работают на месте произошедшего, сообщил Собянин. Он добавил, что всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.
- Мэр назвал ЧП во "Временах года" "крупной аварией" и выразил соболезнования родным и близким погибших.
- Следственный комитет возбудил дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц). Следователи и криминалисты приступил к осмотру места происшествия.
- На место ЧП прибыл первый заместитель прокурора Западного административного округа Москвы Сослан Хубулов.
- Съезд с Кутузовского проспекта на территорию ТЦ "Времена года" временно закрыт. На движение транспорта по проспекту это не повлияло.