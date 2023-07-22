Труба, которую прорвало в ТЦ "Времена года", принадлежит торговому центру

В пресс-службе ПАО "МОЭК" сообщили, что ремонтные бригады оперативно прибыли на место и оказывают необходимую поддержку городским службам в устранении последствий происшествия

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Авария в ТЦ "Времена года" в Москве произошла на сетях, принадлежащих торговому центру, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе ПАО "МОЭК".

"В торговом центре "Времена года" произошла утечка на тепловой сети, принадлежащей торговому центру. <...> Оборудование и сети МОЭК [в районе происшествия] исправны, находятся в работе", - говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что ремонтные бригады ПАО "МОЭК" оперативно прибыли на место и оказывают необходимую поддержку городским службам в устранении последствий происшествия.