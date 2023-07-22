22 июля, 14:13,
обновлено 22 июля, 14:54

СК РФ возбудил дело по факту гибели людей из-за прорыва трубы в ТЦ "Времена года" в Москве

На месте продолжают работать пожарно-спасательные подразделения ГУ МЧС России по Москве и работники столичного комплекса городского хозяйства

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту гибели четырех человек в результате прорыва трубы с горячей водой в торговом центре "Времена года" на западе Москвы. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

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"Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц)", - сказала она.

В пресс-службе МЧС России уточнили, что прорвало внутренний теплопровод. На месте продолжают работать пожарно-спасательные подразделения ГУ МЧС России по Москве и работники столичного комплекса городского хозяйства. 

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