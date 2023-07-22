В Подмосковье захватившего особняк в поселке ликвидировали при штурме

Вооруженный мужчина отстреливался от полиции

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Вооруженный мужчина, который захватил в подмосковном поселке Шервуд особняк и отстреливался от полиции, ликвидирован. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Вооруженный мужчина ликвидирован при штурме", - сказал собеседник агентства.

В полиции подтвердили, что его нейтрализовали. "Поскольку гражданин на законные требования сотрудников полиции не реагировал, призывы сдаться проигнорировал, производил выстрелы в сторону сотрудников правоохранительных органов, было принято решение о проведении силового задержания, в ходе которого было применено табельное оружие и специальные средства. В результате принятых мер правонарушитель был нейтрализован", - сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее данным, на месте происшествия сотрудники полиции и Росгвардии организовали комплекс необходимых оперативных мероприятий. "В частности, проведено оцепление места происшествия, сотрудники полиции вступили в переговоры со злоумышленником, установили его личность. Им оказался 36-летний приезжий из Красноярского края", - добавила начальник пресс-службы подмосковного главка полиции.

В результате стрельбы пострадавших нет ."В ходе действий сотрудников СОБР по штурму дома злоумышленник ликвидирован! Убитых или раненых среди жителей и гостей КП "Шервуд" городского округа Истра нет. В ближайшие часы эвакуированные жители смогут вернуться в свои дома", - сообщила глава городского округа Татьяна Витушева в своем Telegram-канале.

По ее словам, на месте происшествия работают представители следственно-оперативной группы следственного комитета по городскому округу Истра и Главного следственного Управления следственно комитета России по Московской области.

Днем в субботу неадекватный мужчина с оружием захватил дом в коттеджном поселке Шервуд в городском округе Истра в Подмосковье. Он пытался взять в заложники участкового полиции и сотрудника ЧОП, но те смогли покинуть дом. После этого мужчина начал стрелять по прибывшим сотрудникам правоохранительных органов.

Глава Истры Татьяна Витушева уточнила, что мужчина психически нездоров, он вооружен автоматом Калашникова с запасом патронов. Депутат Госдумы Александр Хинштейн добавил, что нападавший - 35-летний житель Красноярска Вячеслав Черненко, с ним велись переговоры, но он отказался сдаваться.