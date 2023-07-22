22 июля, 14:52

В КБР возбудили дело по факту ДТП с автобусом и "Камазом"

В результате аварии погиб один человек

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с участием автобуса и "Камаза", в результате которого один человек погиб, 14 пострадали. Об этом в субботу сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по Кабардино-Балкарии.

Читайте также
В ДТП с автобусом и "Камазом" в КБР пострадали 15 человекПосле ДТП с автобусом и "Камазом" умер один из пострадавшихБастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ДТП с автобусом и "Камазом" в КБР

"По поручению председателя СК РФ Урванским межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по Кабардино-Балкарской Республике возбуждено уголовное дело по факту столкновения рейсового автобуса и грузового автомобиля по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение смерти)", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в результате аварии погиб водитель автобуса.

Около 08:00 мск 22 июля на 472-м км трассы Р-217 "Кавказ" в Урванском районе Кабардино-Балкарии произошло ДТП с участием рейсового автобуса Volvo, следовавшего по маршруту Махачкала - Ростов, и автомобиля "Камаз". В результате аварии пострадали 15 человек, один из которых позже умер. 

Теги:
РоссияКабардино-Балкария
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация