В Мексике в результате поджога клуба погибли 11 человек

Пострадали четыре человека

МЕХИКО, 22 июля. /ТАСС/. В штате Сонора на севере Мексики погибли 11 человек в результате поджога в клубе . Об этом субботу сообщила местная прокуратура в Twitter.

"Прокуратура штата Сонора проводит соответствующее расследование для выявления и поимки человека, который умышленно поджег бар <...>, в результате чего погибло 11 человек. Человек в состоянии сильного алкогольного опьянения бросил горящий предмет в двери заведения", - говорится в сообщении. Также отмечается, что в результате этого инцидента пострадали четыре человека, в настоящий момент они находятся в местной больнице.