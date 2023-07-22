Депутат Бородай попал под обстрел в одном из регионов СВО

Он не пострадал

ТАСС, 22 июля. Депутат Госдумы Александр Бородай попал под обстрел в одном из регионов проведения специальной военной операции на Украине. Он не пострадал, ранены два офицера, сообщается в Telegram-канале "Союза добровольцев Донбасса", который возглавляет Бородай.

"Вчера машина командира Георгиевской бригады "Союза добровольцев Донбасса", главы МОО СДД, депутата Государственной думы при выезде с передовых позиций одного из батальонов попала под артобстрел. Комбриг не пострадал, ранены два офицера штаба бригады", - сказано в сообщении.

В каком из регионов произошел обстрел, не уточняется.