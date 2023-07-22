Что известно об обстреле российских журналистов в Запорожской области

Группа российских журналистов попала в субботу под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. Погиб корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев, еще три человека получили ранения.

По информации Минобороны РФ, украинские военные при обстреле применили кассетные боеприпасы. ТАСС собрал основное, что известно о произошедшем.

Обстоятельства обстрела

ВСУ около полудня нанесли артиллерийский удар по журналистам РИА Новости и "Известий", готовившим материалы об обстрелах населенных пунктов Запорожской области украинскими военными, сообщили в Минобороны.

Украинская сторона, по данным ведомства, применила кассетные боеприпасы.

Военкор Александр Коц со ссылкой на одного из раненых корреспондентов сообщил, что четверо журналистов вместе с сопровождающим от военного ведомства ехали в одной машине.

Параллельно с попавшей под обстрел группой журналистов работала еще одна, она не пострадала, сообщил корреспондент ТАСС, который работает на этом направлении.

Погибший и пострадавшие

Корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев умер от ран во время эвакуации, сообщили в Минобороны. В окружении журналиста рассказали, что его по желанию матери похоронят в Екатеринбурге.

Ранения получили еще один корреспондент агентства Константин Михальчевский и два сотрудника "Известий" - корреспондент Роман Польшаков и оператор Дмитрий Шиков.

Состояние здоровья пострадавших оценивается как средней степени тяжести, стабильное. Их жизням ничего не угрожает, раненые получают всю необходимую медицинскую помощь, заверили в российском военном ведомстве.

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