Что известно об обстреле российских журналистов в Запорожской области

Группа российских журналистов попала в субботу под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. Погиб корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев, еще три человека получили ранения.
По информации Минобороны РФ, украинские военные при обстреле применили кассетные боеприпасы. ТАСС собрал основное, что известно о произошедшем.
Обстоятельства обстрела
- ВСУ около полудня нанесли артиллерийский удар по журналистам РИА Новости и "Известий", готовившим материалы об обстрелах населенных пунктов Запорожской области украинскими военными, сообщили в Минобороны.
- Украинская сторона, по данным ведомства, применила кассетные боеприпасы.
- Военкор Александр Коц со ссылкой на одного из раненых корреспондентов сообщил, что четверо журналистов вместе с сопровождающим от военного ведомства ехали в одной машине.
- Параллельно с попавшей под обстрел группой журналистов работала еще одна, она не пострадала, сообщил корреспондент ТАСС, который работает на этом направлении.
Погибший и пострадавшие
- Корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев умер от ран во время эвакуации, сообщили в Минобороны. В окружении журналиста рассказали, что его по желанию матери похоронят в Екатеринбурге.
- Ранения получили еще один корреспондент агентства Константин Михальчевский и два сотрудника "Известий" - корреспондент Роман Польшаков и оператор Дмитрий Шиков.
- Состояние здоровья пострадавших оценивается как средней степени тяжести, стабильное. Их жизням ничего не угрожает, раненые получают всю необходимую медицинскую помощь, заверили в российском военном ведомстве.
Реакция
- Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев рассказал ТАСС, что организация готова оказать помощь семье Журавлева и ходатайствовать о присвоении ему ордена Мужества посмертно.
- Глава Минцифры РФ Максут Шадаев также сообщил, что планирует ходатайствовать о награждении погибшего корреспондента.
- Власти Запорожской области окажут "максимальную помощь" родственникам погибшего и пострадавшим, заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий.
- Российские дипломаты и политики выступили с резкими заявлениями. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что "виновные в жестокой расправе над российским журналистом неминуемо понесут заслуженное наказание", а ответственность с ними разделят "те, кто поставлял своим киевским протеже кассетные боеприпасы".
- Украинские военные намеренно атаковали мирных людей, заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев. Вице-спикер верхней палаты российского парламента Константин Косачев возложил ответственность за гибель Журавлева как на Украину, так и на США.
- Вице-спикер Госдумы Петр Толстой поддержал предложение наградить посмертно журналиста Журавлева орденом Мужества.
- Профильная комиссия Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ после уточнения всех обстоятельств обратится в ОБСЕ в связи с атакой на российских журналистов на Запорожье.