В Подмосковье нейтрализованный вооруженный мужчина имел при себе арсенал

В пресс-службе Главного управления Росгвардии по региону сообщили, что потерь среди личного состава не допущено

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Мужчина, забравшийся в коттедж в Подмосковье с оружием, имел при себе гранаты и зажигательные смеси. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.

"В арсенале злоумышленника было несколько единиц автоматического оружия, гранаты, боеприпасы и зажигательные смеси. В целях безопасности личного состава в ходе штурма спецназ действовал максимально осторожно, метр за метром обследуя домовладение, площадь которого - около 2 тыс. кв. м", - говорится в сообщении.

Кроме того, добавили в пресс-службе, для поиска росгвардейцы задействовали квадрокоптеры.

"В результате слаженных и профессиональных действий потерь среди личного состава не допущено. В настоящее время здание обследуют саперы ОМОН "Русич" подмосковного главка Росгвардии, после чего к работе приступит следственно-оперативная группа", - сказали в пресс-службе.