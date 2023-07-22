Толстой поддержал предложение наградить посмертно журналиста Журавлева орденом Мужества

Вице-спикер Госдумы отметил, что военкоры, работающие на передовой, "бьют врага словом, фактами, правдой"

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой поддержал предложение наградить посмертно орденом Мужества корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева, погибшего при обстреле ВСУ Запорожской области. Свою позицию он изложил в Telegram-канале.

Ранее председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев заявил ТАСС, что СЖР готов оказать помощь семье Журавлева и ходатайствовать о присвоении ему ордена Мужества. В свою очередь первый зампред комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич в беседе с ТАСС отметил, что "лично хорошо был знаком с Ростиславом и по Харьковской области, и по Запорожской". "Мы ходатайствуем, чтобы он был награжден "Орденом мужества", к сожалению, посмертно", - добавил он.

"Полностью поддерживаю предложение Александра Малькевича о награждении Ростислава Журавлева орденом Мужества. Военкоры, работающие на передовой, наравне с военными приближают нашу Победу, они бьют врага словом, фактами, правдой. Они честно, профессионально и самоотверженно делают свою работу, рискуя жизнью", - написал Толстой.

Также политик выразил соболезнования близким и коллегам Журавлева и пожелал раненым желаю скорейшего выздоровления. Соболезнования также в Telegram-канале выразил и депутат Госдумы Александр Хинштейн.