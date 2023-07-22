Комиссия Совфеда по СМИ обратится в ОБСЕ в связи с ударом по военкорам на Запорожье

Председатель комиссии Алексей Пушков сообщил, что выясняются все детали этого обстрела

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Профильная комиссия Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ после уточнения всех обстоятельств намерена обратиться в ОБСЕ в связи с атакой на российских журналистов на Запорожье. Об этом ТАСС заявил председатель комиссии Алексей Пушков.

"Мы сейчас выясним все детали этого обстрела. Уже есть информация, что обстрел был целенаправленным, что удар наносился по гражданской машине, которая не могла представлять никакой угрозы для ВСУ. Была информация, что украинская сторона могла быть информирована о том, что там передвигаются военные корреспонденты. Эти данные, думаю, будут уточнены в ближайшие часы", - сказал Пушков.

"Не далее как завтра мы обратимся в случае подтверждения, а я думаю, что все данные будут в значительной степени подтверждены, от имени комиссии по информационной политике в ОБСЕ, где Россия продолжает участвовать как полноценный участник и где существует институт спецпредставителя по защите свободы слова", - добавил он.

Как отметил Пушков, удар по военным корреспондентом является преступлением, "которое не должно остаться незамеченным". "Можно предположить, что представители западных стран постараются замолчать это преступление против российских журналистов, но мы будем говорить об этом на международных площадках: и в ОБСЕ, и в международных парламентских структурах. Думаю, что замолчать этот факт украинской стороне и Западу не удастся", - убежден сенатор.

Ранее глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что погибший в Запорожье в результате обстрела ВСУ военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев передвигался на гражданском автомобиле. Сенатор назвал произошедшее "намеренной атакой на мирных людей".