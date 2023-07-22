СК изъял техническую документацию ТЦ "Времена года"

Столичное управление СК РФ также сообщило, что в рамках уголовного дела устанавливаются лица, ответственные за эксплуатацию и обслуживание здания

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Следователи изымают техническую документацию по столичному ТЦ "Времена года", где из-за прорыва трубы с кипятком погибли четыре человека. Об этом сообщило столичное управление СК РФ.

"Следователями столичного Следственного комитета изымается техническая документация. В рамках уголовного дела устанавливаются лица, ответственные за эксплуатацию и обслуживание здания", - говорится в сообщении.

Свою проверку исполнения требований федерального законодательства начала столичная прокуратура. "Будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка действиям ответственных лиц, по ее результатам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении прокуратуры.

По данным из открытых источников, торговым центром управляло ООО "РД управление инвестициями". По данным СПАРК, его уставной капитал составляет 10 тыс. рублей. Выручка фирмы за прошлый год составила 227,6 млн рублей. Компания отсутствует в едином реестре проверок за последние 12 месяцев. Ее учредителем и владельцем, согласно ЕГРЮЛ, является Amara Management S. A., находящаяся в Люксембурге.