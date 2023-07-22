СМИ: в результате пожара на острове Родос три гостиницы получили повреждения

По информации ERT-1, туристов эвакуировали

АФИНЫ, 22 июля. /ТАСС/. Три небольшие гостиницы загорелись и получили повреждения в субботу в результате лесного пожара в населенном пункте Киотари на греческом острове Родос, туристы эвакуированы. Об этом сообщил телеканал ERT-1.

По его информации, загорелись отели Lindian Village, Rhodos Village и бутик-отель Hatzilazar Group. Проживающие в них туристы были заранее эвакуированы, пожарные тушат здания и предпринимают усилия по предотвращению распространения огня.

По сообщению греческого портала ieidiseis.gr, эвакуировано также население нескольких местных сел, которым угрожает лесной пожар. Около 1 тыс. человек вывезено с побережья на катерах и лодках в безопасные районы.

Пресс-секретарь Пожарной службы Греции Иоаннис Артопиос в субботу сообщил, что пожар на Родосе сегодня является самым сильным в Греции. "Активный фронт огня бушует в районах Лардос, Лаэрма, Киотари, и там с пламенем борются 173 пожарных на 35 автомобилях, 10 пеших отрядов, пять пожарных вертолетов, три самолета, а также 31 словацкий пожарный с пятью автомобилями", - сказал он.

"Мы находимся в условиях продолжительной жары уже две недели, и ожидается усиление этих явлений в ближайшие три дня, - продолжил Артопиос. - Будут очень высокие температуры, достигающие 45 градусов по Цельсию, очень низкие показатели влажности и, наконец, значительное усиление ветра, согласно прогнозам Национальной метеорологической службы", - сказал Артопиос.