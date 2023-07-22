22 июля, 17:54
ЧП в торговом центре в Москве

ТЦ "Времена года" сообщил, что оказывает содействие экстренным службам после ЧП

Обстоятельства произошедшего инцидента уточняются, заявила СЕО галерей торгового центра Лилит Адибекян

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Московский торговый центр "Времена года", в котором произошел прорыв трубы с горячей водой, оказывает максимальное содействие экстренным службам, обстоятельства инцидента выясняются, сообщили в пресс-службе ТЦ.

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"От лица торгового центра мы приносим глубочайшие соболезнования семьям погибших. Всем пострадавшим сейчас оказывается своевременная медицинская помощь. Обстоятельства произошедшего инцидента уточняются. Торговый центр продолжает оказывать максимальное содействие экстренным службам", - сообщила СЕО галерей "Времена года" Лилит Адибекян, слова которой привели в пресс-службе торгового центра.

В ТЦ сообщили, что в субботу в гастрономе "Глобус Гурмэ", расположенном на минус первом этаже торгового центра, произошел прорыв трубы горячего водоснабжения. "Немедленно были вызваны экстренные службы, оперативно приехавшие в торговый центр. Была организована эвакуация и экстренная помощь сотрудникам и посетителям", - сказали в пресс-службе. 

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