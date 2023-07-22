ТЦ "Времена года" сообщил, что оказывает содействие экстренным службам после ЧП

ЧП в торговом центре в Москве

Обстоятельства произошедшего инцидента уточняются, заявила СЕО галерей торгового центра Лилит Адибекян

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Московский торговый центр "Времена года", в котором произошел прорыв трубы с горячей водой, оказывает максимальное содействие экстренным службам, обстоятельства инцидента выясняются, сообщили в пресс-службе ТЦ.

"От лица торгового центра мы приносим глубочайшие соболезнования семьям погибших. Всем пострадавшим сейчас оказывается своевременная медицинская помощь. Обстоятельства произошедшего инцидента уточняются. Торговый центр продолжает оказывать максимальное содействие экстренным службам", - сообщила СЕО галерей "Времена года" Лилит Адибекян, слова которой привели в пресс-службе торгового центра.

В ТЦ сообщили, что в субботу в гастрономе "Глобус Гурмэ", расположенном на минус первом этаже торгового центра, произошел прорыв трубы горячего водоснабжения. "Немедленно были вызваны экстренные службы, оперативно приехавшие в торговый центр. Была организована эвакуация и экстренная помощь сотрудникам и посетителям", - сказали в пресс-службе.