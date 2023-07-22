В Роспотребнадзоре не подтвердили информацию о выбросе аммиака в ТЦ "Времена года"

В ведомстве также отметили, что на территории окружающей жилой застройки провели исследования качества атмосферного воздуха

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Информация о возможном выбросе аммиака из-за повреждения холодильного оборудования магазина в ТЦ "Времена года" не подтверждается. Об этом сообщается в субботу на официальном сайте управления Роспотребнадзора по Москве.

"Поступила информация об аварии в ТЦ "Времена года" (Москва, Кутузовский проспект д. 48, стр 1). По информации от ГУ МЧС России по Москве, на втором этаже торгового центра в помещении продуктового магазина "Глобус гурмэ" произошел прорыв магистрального трубопровода. Горячая вода затопила два нижних этажа здания и вылилась на улицу. Информация о возможном выбросе аммиака из-за повреждения холодильного оборудования магазина ГУ МЧС России по Москве не подтверждается", - значится в сообщении.

Также там уточняется, что с целью контроля санитарно-эпидемиологической обстановки и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия жителей на территории окружающей жилой застройки проведены исследования качества атмосферного воздуха. "По результатам исследования во всех исследованных пробах концентрация загрязняющих веществ не превышает установленных гигиенических нормативов", - заверили в ведомстве.