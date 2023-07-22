22 июля, 18:37

В Омской области в ДТП погиб один человек

Еще пять пострадали

ОМСК, 22 июля. /ТАСС/. Два легковых автомобиля столкнулись в Омской области на трассе Челябинск - Новосибирск. Как сообщила пресс-служба регионального УМВД, после аварии один человек скончался и пять доставлены в больницу.

"В результате ДТП водитель Volkswagen скончался на месте происшествия до прибытия скорой медицинской помощи. Водитель Nissan, два его пассажира - молодой человек 2002 года рождения и женщина 1974 года рождения, а также два пассажира Volkswagen - женщина 1977 года рождения и девочка 2010 года рождения - доставлены в медицинское учреждение", - рассказали в пресс-службе.

По предварительным данным, причиной ДТП стал выезд Nissan на полосу встречного движения, где и произошло столкновение со встречным Volkswagen Polo. Авария произошла около 20:35 (17:35 мск). 

Теги:
РоссияОмская область
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