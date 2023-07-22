СМИ: на побережье Уругвая обнаружили несколько тысяч мертвых пингвинов

Их нашли с признаками истощения, сообщили в Clarin

БУЭНОС-АЙРЕС, 22 июля. /ТАСС/. Массовая гибель магеллановых пингвинов зафиксирована в Атлантическом океане. Как сообщила в субботу газета Clarin, на побережье Уругвая вынесло тела нескольких тысяч мертвых птиц.

"Мы столкнулись с высокой смертностью пингвинов, прежде всего здесь, в городе Ла-Палома, но на самом деле это коснулось всей береговой линии Уругвая", - приводит издание слова представителя администрации населенного пункта Пабло Сены.

По словам специалистов, на берегу Уругвая были найдены молодые пингвины с признаками сильного истощения. Анализы образцов, взятых у нескольких погибших особей, показали, что у них не было птичьего гриппа. "На прошлой неделе был сильный циклон, который не затронул берега Уругвая, но был достаточно сильным в Атлантическом океане, что могло быть одной из причин, приведших к тому, что смертность была такой высокой", - отметил Сена.

По словам главы департамента морской фауны уругвайского министерства охраны окружающей среды Кармен Лейсагойен, обнаружение мертвых пингвинов в это время года является обычным явлением, однако не в таком количестве.

Магеллановы пингвины гнездятся на юге Аргентины. В зимний период, который в Южном полушарии приходятся на конец июня - конец сентября, они мигрируют на север в поисках пищи в более теплых водах и могу доплыть до берегов Бразилии.