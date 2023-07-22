22 июля, 19:08
ЧП в торговом центре в Москве

Прокуратура показала видео с местом прорыва трубы с кипятком в ТЦ "Времена года"

Прокуроры продолжают работу на месте происшествия

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Столичная прокуратура опубликовала видео с предварительным местом прорыва трубы с горячей водой в ТЦ "Времена года" в Москве. Сообщение опубликовано в Telegram-канале ведомства.

Читайте также
Что известно о ЧП в торговом центре "Времена года" в Москве

"Предварительное место прорыва трубы горячего водоснабжения внутренних коммуникаций ТЦ. Прокуроры продолжают работу на месте происшествия", - говорится в опубликованном сообщении.

На видео показана труба с вылетевшей заглушкой. Она расположена в подсобном помещении, заваленном контейнерами и кастрюлями. 

Теги:
РоссияМоскваЧП в торговом центре в Москве
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация