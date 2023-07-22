Прокуратура показала видео с местом прорыва трубы с кипятком в ТЦ "Времена года"

ЧП в торговом центре в Москве

Прокуроры продолжают работу на месте происшествия

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Столичная прокуратура опубликовала видео с предварительным местом прорыва трубы с горячей водой в ТЦ "Времена года" в Москве. Сообщение опубликовано в Telegram-канале ведомства.

"Предварительное место прорыва трубы горячего водоснабжения внутренних коммуникаций ТЦ. Прокуроры продолжают работу на месте происшествия", - говорится в опубликованном сообщении.

На видео показана труба с вылетевшей заглушкой. Она расположена в подсобном помещении, заваленном контейнерами и кастрюлями.