22 июля, 20:11

ABC: в США при стрельбе на вечеринке погибла беременная женщина

Еще четыре человека получили ранения

ТАСС, 22 июля. Один человек погиб, еще четверо получили ранения в субботу в результате стрельбы на вечеринке в Хьюстоне (штат Техас). Об этом сообщило местное отделение телеканала ABC.

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По его данным, стрельба произошла из-за конфликта на вечеринке по случаю дня рождения. Погибшей оказалась именинница, которая была на пятом месяце беременности.

Власти сообщают, что в больницу доставлены три человека, в том числе двое подозреваемых. Еще один пострадавший в больницу не обращался.

Следователи работают над поиском других подозреваемых. 

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США
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