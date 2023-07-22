22 июля, 20:23

В Нижегородской области на Волге сухогруз сел на мель

Разлива нефтепродуктов нет

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 июля. /ТАСС/. Сухогруз "Инженер Шуткова" с щебнем сел на мель на Волге в Нижегородской области, сообщается в Telegram-канале Приволжской транспортной прокуратуры.

"По предварительным данным, 22 июля 2023 года около 21:50 мск сухогруз "Инженер Шуткова", выполняющий рейс по маршруту Щелейки - Нижний Новгород, сел на мель на 885-м км реки Волга (Сормово). Судно загружено щебнем", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, посадка на мель произошла за кромкой судового хода и движению судов не мешает. Разлива нефтепродуктов нет. На место выехал старший помощник Нижегородского транспортного прокурора. 

Теги:
РоссияНижегородская область
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