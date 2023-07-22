Раненных при обстреле ВСУ в Запорожье журналистов "Известий" доставили в госпиталь Крыма

Корреспондент газеты Роман Польшаков сообщил, что они с коллегой чувствуют себя хорошо

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июля. /ТАСС/. Корреспондент "Известий" Роман Польшаков и оператор издания Дмитрий Шиков, раненные при обстреле Вооруженных сил Украины в Запорожье, доставлены в госпиталь Крыма.

"Мы в госпитале", - сказал ТАСС Польшаков, уточнив, что они с коллегой находятся в Крыму.

Корреспондент добавил, что чувствуют себя хорошо, и признался, что ему с Шиковым помогает всесторонняя поддержка.

Ранее в Минобороны России сообщили, что четыре журналиста "Известий" и РИА Новости получили различные ранения в результате удара Вооруженных сил Украины по Запорожской области с использованием кассетных боеприпасов. Журналист РИА Новости Ростислав Журавлев погиб в ходе эвакуации, состояние остальных стабильное.