В Греции заработал кризисный штаб для содействия эвакуации иностранцев на Родосе

Пресс-секретарь Пожарной службы страны Иоаннис Артопиос ранее сообщил, что пожар на острове является в настоящее время самым сильным на территории республики

АФИНЫ, 22 июля. /ТАСС/. МИД Греции запустил работу кризисного штаба для помощи в эвакуации иностранцев на острове Родос, где пятый день продолжается сильный лесной пожар. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении внешнеполитического ведомства.

"По указанию министра иностранных дел [Йоргоса Герапетритиса] для содействия эвакуации иностранных граждан, находящихся в Греции, в связи с продолжающимися лесными пожарами начата работа подразделения управления кризисами министерства", - говорится в сообщении.

МИД отметил, что желающие могут связаться с кризисным штабом по афинскому городскому телефонному номеру 210-368-1730.

Пресс-секретарь Пожарной службы Греции Иоаннис Артопиос сообщил в субботу, что пожар на Родосе является в настоящее время самым сильным в Греции. По словам Артопиоса, на острове в субботу была проведения эвакуация трех небольших гостиниц. Эвакуация, проведенная в этот день на Родосе в превентивных целях, касается менее 10% туристических объектов острова, сказал пресс-секретарь. По его словам, власти позаботились о размещении тех, кого пришлось вывезти из пострадавших от пожара районов. Им также предоставлен пассажирский паром компании Blue Star.

Артопиос также предупредил, что в ближайшие три дня жара в Греции только усилится. "Будут очень высокие температуры, достигающие 45 градусов по Цельсию, очень низкие показатели влажности и, наконец, значительное усиление ветра, согласно прогнозам Национальной метеорологической службы", - сказал он.