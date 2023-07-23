На Родос для тушения пожаров вылетели два самолета С-130

Пожарные по прибытии на остров отправятся к месту тушения, а 150 полицейских будут помогать в эвакуации населения, регулировании движения на дорогах и в охране жителей пострадавших районов

АФИНЫ, 23 июля. /ТАСС/. Два военно-транспортных самолета С-130 с дополнительным контингентом пожарных и полицейских вылетели в субботу из Афин на остров Родос, где пятый день продолжается сильный лесной пожар. Об этом сообщил в субботу вечером греческий телеканал ERT-1.

По его данным, пожарные по прибытии отправятся к месту тушения, а 150 полицейских будут помогать в эвакуации населения, регулировании движения на дорогах, а также в охране жителей пострадавших районов и их имущества.

Пресс-секретарь Пожарной службы Греции Иоаннис Артопиос в субботу сообщил, что пожар на Родосе является в настоящее время самым сильным в Греции. Борьбу с огнем там в течение дня вели 173 греческих пожарных на 35 автомобилях, 10 пеших отрядов, 5 пожарных вертолетов, 3 самолета, а также 31 словацкий пожарный с 5 автомобилями. Пожарные сухопутных подразделений будут работать и ночью, а воздушные средства начнут снова сбрасывать воду на очаги возгораний с раннего утра в воскресенье. Артопиос также предупредил, что в ближайшие три дня жара в Греции только усилится.

На остров в субботу по указанию премьер-министра Кириакоса Мицотакиса прибыла правительственная команда в составе заместителя министра при премьере и директора канцелярии премьера Янниса Братакоса, заместителя министра по борьбе с климатическими кризисами и гражданской защите, отвечающего за оказание государственной помощи, Христоса Триандопулоса, заместителя министра туризма Елены Рапти и заместителя министра судоходства и островной политики Янниса Паппаса для оценки на месте ситуации.

МИД Греции в субботу запустил работу кризисного штаба для помощи иностранцам в эвакуации с Родоса. По данным пресс-секретаря Пожарной службы, на острове в превентивных целях из гостиниц в районе пожаров были эвакуированы более 2 000 человек, которых доставили на побережье на автобусах и вывезли в безопасные места на морских судах. По словам чиновника, власти позаботились о размещении тех, кого пришлось вывезти из пострадавших от пожара районов. Им также предоставлен пассажирский паром компании Blue Star.