22 июля, 22:44

В Колумбии в результате падения автобуса с обрыва погибли не менее девяти человек

Еще 25 человек получили травмы

БУЭНОС-АЙРЕС, 23 июля. /ТАСС/. Как минимум девять человек погибли в результате падения автобуса с обрыва на севере Колумбии. Об этом сообщило в субботу управление гражданской обороны страны.

"К сожалению, к настоящему моменту сообщается о 9 погибших и 25 получивших травмы", - сообщило ведомство в Twitter.

Как пишет газета El Tiempo, автобус, направлявшийся из города Кукута в город Вальедупар, упал с высоты 200 м. Причины происшествия пока не установлены. По предварительным данным, в автобусе ехали мигранты из Венесуэлы. 

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