В Кемерове пропал шестилетний мальчик

Ребенка ищут сотрудники полиции и МЧС, волонтеры

КЕМЕРОВО, 23 июля. /ТАСС/. Шестилетний мальчик вышел за пределы приусадебного участка и пропал в Кемерове, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК по Кемеровской области - Кузбассу.

"В Кемеровской области - Кузбассе возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения шестилетнего мальчика. <...> По предварительной информации, 22 июля 2023 года около 17:00 (13:00 мск) мальчик вышел за пределы приусадебного участка своего дома, в котором проживает вместе с родителями и тремя другими малолетними детьми, и домой не вернулся, до сих пор его местонахождение не установлено", - говорится в сообщении.

В поисках ребенка вместе со следователями участвуют сотрудники полиции, МЧС, волонтеры.