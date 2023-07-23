23 июля, 06:19

В Туве из-за подъема уровня воды в реках размыло участки четырех автодорог

Глава республики Владислав Ховалыг поручил министерству дорожно-транспортного комплекса увеличить число рабочих и техники на участках, требующих восстановления

ТАСС, 23 июля. Участки четырех автодорог размыло в Туве из-за повышения уровня воды в реках. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"Поднявшаяся вода в реках размыла участки дорог Абакан - Ак-Довурак, Чадан - Ак-Довурак, Чадан - Ийме и на подъезде к селу Кара-Холь. Ко всем населенным пунктам имеется альтернативный проезд кроме автодороги Абакан - Ак-Довурак, где дорожники ждут спада воды, чтобы приступить к восстановлению временной объездной дороги", - говорится в сообщении.

Глава республики Владислав Ховалыг поручил министерству дорожно-транспортного комплекса увеличить число рабочих и техники на участках, требующих восстановления. 

Теги:
РоссияТываХовалыг, Владислав Товарищтайович
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