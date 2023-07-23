В ДТП в Самарской области погибли три человека

Еще один получил травмы

САМАРА, 23 июля. /ТАСС/. Автомобиль Ford Focus столкнулся с Lada Kalina в Ставропольском районе Самарской области, в результате чего погибли три человека, госпитализирован восьмилетний мальчик. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

"В 21:50 [22 июля] на территории Ставропольского района Самарской области, водитель, управляя автомобилем Ford Focus, двигался по автодороге Тольятти - Ташелка со стороны села Нижнее Санчелеево в направлении города Тольятти <...>, допустил выезд на встречную полосу дороги (в месте, где это разрешено) и столкновение с автомобилем Lada Kalina под управлением водителя", - сообщили в пресс-службе ведомства.

В результате столкновения на месте аварии погибли водители двух автомобилей и пассажир Lada Kalina. Пассажир отечественного автомобиля - восьмилетний мальчик - был госпитализирован.