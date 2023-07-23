В Подмосковье местный житель погиб после взрыва гранаты

По данным прокуратуры, мужчина бросил ее ради шутки во время застолья

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Мужчина погиб в Московской области, бросив гранату ради шутки во время застолья, еще четыре человека пострадали. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в пресс-службе подмосковной прокуратуры.

"Предварительно установлено, что 22 июля, около десяти часов вечера, местный житель 2000 года рождения, находясь в частном доме, расположенном в деревне Бортниково, в ходе распития спиртных напитков достал из летнего домика хранившуюся там ручную гранату советских времен и в шутку бросил ее на пол, предполагая, что она находится в нерабочем состоянии. Граната сдетонировала, мужчина погиб на месте", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что пострадали находившиеся за столом четыре человека, в том числе двое несовершеннолетних, они госпитализированы.

"В ходе прокурорской проверки будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, дана оценка соблюдению законодательства о несовершеннолетних, а также деятельности органов системы профилактики и исполнению родителями своих обязанностей", - сказали в прокуратуре.

Там добавили, что по факту происшествия следователями возбуждено уголовное дело.