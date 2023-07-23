23 июля, 07:29
Военная операция на Украине

В Херсонской области на Антоновском острове ВСУ потеряли до 86 военных за две недели

После такого огневого поражения "противнику больше не приходит в голову высаживаться" на российский берег, отметили в экстренных службах региона

ГЕНИЧЕСК, 23 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за две недели потеряли на острове в районе Антоновского моста под Херсоном до 86 военнослужащих, сообщил журналистам представитель экстренных служб Херсонской области.

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"Благодаря нашим военнослужащим из группировки "Днепр" ни один украинский боевик не остался в живых. В сумме было уничтожено до 86 боевиков. После такого мощного и огневого поражения противнику больше не приходит в голову высаживаться на наш берег", - сказал он.

Российские военные в последние недели вели бои с ВСУ на острове под Антоновским мостом. Украинские военные не могли пробраться на левый берег Днепра, они укрывались от огня российской артиллерии в дачных домах в нескольких километрах от Алёшек. 

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