На Ставрополье объявили штормовое предупреждение из-за ливней с градом и ветра

В связи с этим возможны чрезвычайные ситуации и происшествия природного характера

ПЯТИГОРСК, 23 июля. /ТАСС/. Главное управление МЧС объявило штормовое предупреждение в Ставропольском крае из-за ливней, града, гроз и шквалистого ветра. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе краевого ГУ МЧС.

"По данным ставропольского Гидрометцентра, до конца суток 23 июля, в течение суток 24 и 25 июля на территории края ожидается сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалом до 23 м/с", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в связи с этим возможны чрезвычайные ситуации и происшествия природного характера. Они могут быть связаны с подтоплением низменных частей местности в населенных пунктах и на автодорогах, нарушениями в работе дренажных систем, ухудшением условий дорожного движения, увеличением количества ДТП. Также возможны нарушения в работе транспорта, повреждения линий связи и ЛЭП, повреждения кровли, остекления зданий, слабо закрепленных конструкций.