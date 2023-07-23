СМИ: в Афганистане 22 человека погибли в результате наводнения

Не менее 40 числятся пропавшими без вести, сообщил телеканал Ariana News

ДУБАЙ, 23 июля. /ТАСС/. По меньшей мере 22 человека погибли в результате наводнения в провинции Вардак, расположенной в центральной части Афганистана. Об этом сообщил афганский телеканал Ariana News со ссылкой на власти региона.

По их информации, жертвами стихии в нескольких районах провинции стали 22 человека, еще не менее 40 числятся пропавшими без вести. В результате наводнения полностью или частично разрушены сотни домов, ущерб нанесен сельскохозяйственным угодьям. Некоторые дороги региона, в том числе автомагистраль, соединяющая город Бамиан с Кабулом, были заблокированы.

Наводнения достаточно часто происходят в различных частях Афганистана. Как информировал в мае канал Ariana News, по меньшей мере 24 человека погибли в результате наводнений, затронувших 13 провинций страны.